Nu a avut mila de marea rivala. Dinamo MAI a batut-o pe Dinamo Tiraspol si s-a calificat in finala Campionatului Moldovei la volei - VIDEO

Dinamo MAI a castigat, miercuri, partida de la Tiraspol, in 5 seturi, asa ca astazi se astepta un nou duel infernal. Mansa a doua, insa, nu a fost la fel de echilibrata. Chisinauenii au prestat un joc fabulos de la primul pana la ultimul fluier al arbitrului. Au avut parte si de o sustinere frenetica.

Dinamo MAI, formatie antrenata de Valentin Pireu, a castigat meciul cu Dinamo Tiraspol in trei seturi, scor 25 la 22, 25 la 19 si 25 la 15.

Nichita BOLBOCEANU, VOLEIBALIST DINAMO-MAI: “Echipa noastră se pregătea. Desigur, ştiam că va fi un meci dificil. Probabil, ultima partidă a fost pentru ei, la nivel psihologic, momentul de cotitură.”

Eugen SEHIREV, VOLEIBALIST DINAMO-MAI: “Nu ne-am aşteptat la acest rezultat. Se pare că adversarul încă nu şi-a revenit de la meciul precedent şi după ce a cedat, aici, primul set, nu a mai putut organiza jocul. ”

Astfel, Dinamo Tiraspol, campioana din 2016, s-a oprit in semifinale, in acest sezon. Dinamo-MAI va juca in finala cu echipa Universitatii de Stat din Moldova. In penultimul act, USM a trecut de Speranta-Gagauzia. Primul meci din seria finala a campionatului la volei masculin se va disputa pe 22 aprilie. Prima echipa care va obtine 3 victorii va cuceri titlul.