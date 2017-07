Nu a castigat nicio etapa a competitiei, insa s-a impus in finala. Chris Froome a devenit pentru a patra oara campion la Tour de France - VIDEO

Chris Froome, ciclistul echipei Sky, nu a castigat nici o etapa la editia din acest an a Turului Frantei, dar a avut evolutii stabile – de 4 ori a incheiat etapele pe locul 3 si in alte 7 curse a fost in top 10. In final, Froome a parcurs distanta totala a turneului de 3540 de kilometri in 86 de ore 20 de minute si 55 de secunde. Ciclistul britanic a devenit cvadruplu campion la Tour de France.

Tricoul verde, acordat castigatorului in clasamentul pe puncte, i-a revenit australianului Michael Matthews. Coechipierul sau de la Team Sunweb, francezul Warren Barguil a smuls tricoul alb cu buline rosii, de cel mai bun catarator.