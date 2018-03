Nu a nimerit poarta, desi aceasta era goala. Ratarea unui jucator din campionatul Australiei

Faza s-a produs la meciul dintre Melbourne City si Melbourne Victory. In incercarea de a obtine macar un punct, portarul gazdelor a alergat la poarta adversa in minutul 98 de joc. Oaspetii au declansat un contraatac-fulger, iar mijlocasul James Troisi a ramas singur in fata portii. Fotbalistul insa a trimis inexplicabil pe langa, din afara careului.