Nu a venit cu mainile goale. Fostul antrenor al echipei Napoli, Maurizio Sarri, a preluat-o, oficial, pe Chelsea - VIDEO

Sarri a semnat un contract pe 3 ani cu Chelsea. Tehnicianul italian a impresionat la Napoli. Echipa a fost aproape de a deveni campioana in Italia, in sezonul precedent, dar a incheiat turneul la 4 puncte in spatele formatiei Juventus.

Jorginho a semnat pe 5 ani cu Chelsea. Aristocratii au platit 57 de milioane de euro celor de la Napoli pentru jucator.