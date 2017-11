Nu are mila de nimeni. PSG a invins cu 7 la 1 formatia Celtic si a ajuns la 24 de goluri in cele 5 meciuri din faza grupelor, un nou record in Liga Campionilor - VIDEO

Dupa ce s-a vazut condusa dupa primul minut de joc, PSG nu a avut mila de Celtic. Francezii s-au impus cu 7 la 1 pe teren propriu. Neymar si Cavani au reusit dubla, iar Mbappe, Veratti si Alves au punctat si ei.

NEYMAR, ATACANT PSG: "Stim ca nu tot ceea ce faci in prima etapa ar putea cumva influenta faza a doua, dar suntem fericiti ca am ajuns in play-off."

Tot ieri, Atletico Madrid a trecut cu 2 la 0 de AS Roma si mai poate ajunge in play-off. Griezmann a reusit un gol de senzatie in poarta italienilor. Surpriza serii a venit din Elvetia, unde FC Basel s-a impus la limita in fata celor de la Manchester United, scor 1 la 0.

Gazdele au inscris in minutul 89 si au urcat pe locul 2 in grupa. Superduelul dintre Juventus si Barcelona s-a incheiat la egalitate, scor 0 la 0. Spaniolii si-au garantat deja prezenta in play-off-ul Ligii Campionilor