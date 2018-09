Meciul s-a disputat pe stadionul Zimbru, din Chisinau. Moldova a avut cateva ocazii de gol. Epureanu, Graur si Antoniuc au fost aproape de a marca. Dupa aceasta remiza, Moldova are un punct in grupa sa. Belarus are 4 puncte.

Luxemburg conduce grupa, cu 6 puncte la activ.

Sursa foto: facebook.com