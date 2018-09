Nu au gasit cheia spre poarta adversa. Selectionata Moldovei a remizat cu Belarus, la Chisinau, scor 0 la 0 - VIDEO

Dupa dezastrul de la Luxemburg, selectionata Moldovei a incercat sa-si revina in meciul de aseara. Dornici de victorie, jucatorii echipei noastre si-au creat mai multe ocazii la poarta bielorusilor. Alexandru Antoniuc, Ion Nicolaescu, Vitalie Damascan si Alexandru Epureanu au trecut insa pe langa gol. S-a incheiat 0 la 0, iar Moldova a acumulat primul punct in Liga Natiunilor.

Radu GINSARI, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: "Astazi am putut reveni un pic dupa knockout-ul din Luxemburg. Am demonstrat ca avem echipa, o unitate."

Alexandru EPUREANU, CAPITAN SELECTIONATA MOLDOVEI: "Ma bucur ca toti baietii s-au daruit suta la suta in teren. Putin inca nu ne iese ceva ca sa castigam meciurile."

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: "Acele 35 de minute care mi-au placut in Luxemburg, astazi a fost mai mult un joc de bataie, in care baietii mei au aratat ca sunt barbati, din primul pana in ultimul minut."

Yuri KENDYSH, MIJLOCAS SELECTIONATA BELARUSULUI: "Nu noi am dictat jocul, asa ca rezultatul e just, remiza, dar noi ne-am asteptat la ceva mai mult."

Ivan MAEVSKI, MIJLOCAS SELECTIONATA BELARUSULUI: “Dupa infrangerea cu scorul de 0 la 4, Moldova a vrut sa se reabiliteze acasa, de aceea cred ca a iesit un meci de lupta.”

In celalalt meci al grupei noastre, Luxemburg a invins-o pe San Marino, scor 3 la 0. Astfel, luxemburghezii au 6 puncte la activ, Belarus – 4 puncte, iar Moldova – unul.