Nu au jucat, dar au urcat. Selectionata Moldovei de fotbal a avansat o treapta in clasamentul mondial si se afla acum pe locul 162 - VIDEO

Pentru echipa lui Igor Dobrovolschi, urmeaza amicalul cu San Marino, de pe 19 martie. Apoi, Moldova va da piept cu Austria, in preliminariile Cupei Mondiale, pe 24 martie. Peste alte 3 zile, selectionata noastra va juca cu Turcia, intr-un alt amical. Toate partidele, moldovenii le vor disputa in deplasare. In clasamentul FIFA, lider ramane Argentina, urmata de Brazilia si Germania.