Nu au plecat fara victorie. Peru a invins Australia in ultimul sau meci de la Campionatul Mondial - VIDEO

Paolo Guerrero, capitanul echipei din Peru, a inscris golul de 2 la 0 in partida cu Australia.

Atacantul in varsta de 34 de ani a fost prins dopat in noiembrie si suspendat initial pe un an, insa FIFA a ridicat temporar suspendarea si i-a permis sa joace la turneu. Celalalt gol al peruvienilor a fost inscris, aseara, de Carrillo, din pasa aceluiasi Guererro.

Atat Peru, cat si Australia sunt eliminate de la Campionatul Mondial. Grupa C a fost castigata de Franta, care s-a calificat in optimi de finala impreuna cu Danemarca.

Meciul direct al acestor echipe s-a incheiat nedecis, scor 0 la 0. Astfel, s-a intrerupt seria de 36 de partide cu goluri marcate, la mondial.