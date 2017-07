Nu au plecat la mare, ci au ales o tabara de baschet. Peste 80 de copii din Chisinau si suburbii au fost instruiti de o antrenoare din SUA - VIDEO

Aflati in vacanta, peste 80 de copii cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani au participat la tabara de baschet organizata de clubul Admirals din Chisinau. Pustii au ramas incantati de experienta.





"Baschetul e cel mai bun sport. Aici poţi folosi şi mâinile, şi picioarele, şi ochii."

"Cel mai mult îmi place procesul. Cum învăţăm lucruri noi, cum devenim mai buni."

"Sunt alaturi de prieteni si cred ca este una dintre cele mai bune tabere din Moldova."



"Aici vin străini, ei ne învaţă lucruri noi. Tehnica, dribling-ul, fazele de atac, de apărare. Îmi place foarte mult asta."

La tabara au venit si jucatoare de la echipele din Campionatul Moldovei la baschet.

Alexandra POPOV, JUCATOARE PANTHERS: "Am ales sa vin aici deoarece este o oportunitate pentru mine de a ma antrena si intr-un fel fac si voluntariat. Ajut copiii mai mici sa se invete sa joace baschet si ii ajut sa fie ca mine."

Copiii au avut ocazia sa invete lucruri noi de la o antrenoare din Statele Unite ale Americii.

Lauren SCHWAAR, ANTRENOARE DE BASCHET: "A fost un privilegiu pentru mine. Sper că au învăţat ceva de la mine, pentru că eu am învăţat foarte multe de la ei. A fost o experienţă grozavă."

Organizatorii spun ca nu se vor opri aici, iar tabara se va organiza si vara urmatoare.

Eugeniu POSTOLACHE, DIRECTOR TABARA ADMIRALS: "Scopul nostru este să dezvoltăm baschetul. Pe an ce trece, participă tot mai mulţi copii, de asta nivelul taberei va creşte."

Nicolai MORARI, PRESEDINTE ACADEMIA DE BASCHET ADMIRALS: "Vara e anotimpul când copii nu învaţă, au foarte mult timp liber. De asta ne-am gândit că acest timp poate fi folosit în beneficiul tuturor."

Proiectul a fost finantat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova.

Jonathan WOLFINGTON, DEPARTAMENTUL RELATII CU PRESA IN CADRUL AMBASADEI SUA IN REPUBLICA MOLDOVA: "Noi am sustinut acest program pentru ca credem ca sportul este foarte important pentru dezvoltarea copiilor."

Tabara de baschet pentru copii a fost organizata pentru al patrulea an. In aceasta vara, proiectul a fost implementat in alte 3 regiuni ale tarii.