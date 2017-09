Nu au rezistat. Selectionata Moldovei a pierdut meciul cu echipa lui Gareth Bale, Tara Galilor, scor 0 la 2.

Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru. Moldovenii au emis pretentii si au avut cateva ocazii imense de gol. Galezii, insa, au intensificat atacurile in repriza secunda, iar in minutul 80, Robson-Kanu a deschis scorul. Oaspetii au marcat inca o data, in prelungiri, prin Ramsey. Starul lui Real, jucator de 100 de milioane de euro, Gareth Bale, a avut o prestatie modesta. Selectionata Moldovei ramane cu 2 puncte la activ, dupa 8 meciuri, in grupa preliminara pentru Campionatul Mondial din 2018.