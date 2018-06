Nu doar fotbalistii, dar si fanii se pregatesc de mondial. Mai ales cei din Rusia. Microbistii isi asteapta idolii, ca pe niste zei - VIDEO

Cristiano Ronaldo va juca in faza grupelor in Saransc. O pictura murala a aparut pe traseul pe unde acesta se va deplasa in drum spre Mordovia Arena.

“Copii au trecut si su spus “ O Ronaldo!”. M-am bucurat nespus ca micutii il recunosc.”

Cei mai puternici jucatori ai planetei, talentul carora este evaluat la sute de milioane de dolari, vor darui fanilor momente de neuitat. Legendele fotablului vor fi pe toate cele 12 stafioane din Rusia la Campionatul Mondial ce va incepe maine.

In Nijnii Novgorod este asteptat Lionel Messi, unde argentinienii se vor duela cu croatii. Datorita artistilor stradali, poze cu el pot fi deja facute.

Neymar este asteptat cu nerabdare in Rostov pe Don, iar in Ecaterinburg fanii spera ca Salah isi va reveni si va iesi pe teren. Ultima data nationala tarii sale, Egiptul a jucat la mondial in 1990, cand acesta inca nu se nascuse.

Asteapta revenirea lui Salah si Luis Suarez, care vrea ca nationala sa, Urugai, sa joace cu o echipa puternica a Egiptului.

“Oamenii il asteapta. Vor sa afle mai multe despre marele fotbal!”

S-au pregatit de mondial si fanii din Serbia. Inainte de a se intala in fata televizoarelor acestia au trecut pe la frizer si si-au facut portrete in cap.

Frizerul, Mario Hvala este cunoscut pentru tatuajele sale, iar pentru mondial a pregatit tunsori originale. Cele mai solicitate portrete sunt ale lui Cristiano Ronaldo si Lionel Messi.

De la 3 pana la 6 ore trebuie sa stea microbistii la frizerie ca sa se aleaga cu un asemena tatuaj din par.