Nu i-a dat surorii sale nicio sansa. Serena Williams a invins-o clar pe Venus, in doua seturi, la US Open - VIDEO

Serena Williams ataca al 7-lea titlu la US Open, iar sora sa Venus i-a iesit in cale. A fost, insa, un meci fara istoric. Serena a dominat autoritar, a avut un procentaj al primului serviciu de 88 la suta si a castigat seturile cu 6 la 1 si 6 la 2. Duelul surorilor a durat o ora si 13 minute.

In meciuri directe cu sora sa, Serena conduce cu 18 la 12. Ea o va intalni pe Kaia Kanepi, in optimi.

In etapa urmatoare, la US Open, s-a calificat si campioana in exercitiu Sloane Stephens. Aceasta a invins-o pe Victoria Azarenka, scor 6 la 3 si 6 la 4. La baieti, Rafael Nadal a avut un test dificil in fata rusului Karen Khachanov. Intr-o partida de 4 ore si 25 de minute, spaniolul s-a impus cu 5 la 7, 7 la 5, 7 la 6 si 7 la 6.

Si Juan Martin del Potro, campionul din 2009, vrea un nou titlu la US Open. S-a calificat in optimi dupa victoria in fata lui Fernando Verdasco, scor 7 la 5, 7 la 6 si 6 la 3.