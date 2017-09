Nu lasa capul jos dupa infrangere. Artur Ionita, singurul moldovean din campionatul Italiei, abia asteapta urmatorul meci din acest sezon - VIDEO

Artur IONITA, MIJLOCAS CAGLIARI: “Trebuie sa fim pregatiti pentru meciul de duminica, trebuie sa recuperam si sa luam acele 3 puncte de care avem nevoie. Lucram mult si incet, incet simt ca sunt mai bine pregatit fizic.”

Cagliari a cedat in ultima partida cu 0 la 1 in fata celor de la Sassuolo. Duminica, echipa mijlocasului moldovean va intalni formatia Chievo in etapa a sasea din Serie A. Artur Ionita are amitiri placute legate de acest adversar.

In 2016, pe cand evolua la Hellas Verona, moldoveanul a inscris un gol superb in poarta acestei echipe. Cagliari ocupa locul 11 in campionatul Italiei, inregistrand 2 victorii si 3 infrangeri in acest sezon.