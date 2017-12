Nu o poate opri nimeni. Manchester City a trecut la limita de Newcastle si a ajuns la 18 victorii consecutive in Premier League - VIDEO

Manchester City a trecut la limita de Newcastle, scor 1 la 0 in penultimul meci din etapa a 20-a. Cetatenii au inceput in forta, iar in minutul 7, Aguero a trecut pe langa gol, cand a trimis in bara. City a continuat asediul la poarta gazdelor, iar dupa jumatate de ora de joc, Sterling a punctat.

Newcastle putea egala imediat, insa fundasul Otamendi si-a salvat echipa.

Ambele formatii au mai avut ocazii importante, insa niciuna nu a punctat. S-a incheiat 1 la 0, iar City a bifat un nou succes in campionat. Cetatenii sunt lideri autoritari in Premier League, avand 58 de puncte dupa 20 de etape disputate.