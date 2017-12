Nu poate iesi din impas. Real Madrid a cedat dramatic in fata celor de la Olympiakos si a ajuns la a treia infrangere consecutiva in Euroliga de baschet - VIDEO

Real Madrid a cedat cu 83 la 92 in fata celor de la Olympiakos. Grecii au inceput perfect si s-au impus in prima jumatate a partidei. Sfertul 3 a fost, la fel, la discretia celor de la Olympiakos.

Real a revenit fabulos in ultima parte a jocului. Spaniolii au egalat in ultimele 15 secunde de joc si au trimis partida in prelungiri. In cele 5 minute suplimentare, Olympiakos s-a impus cu 20 la 11 si si-a consolidat pozitia a doua in clasament.

Pe locul 3 in Euroliga de basket este Fenerbahce. Turcii au trecut cu 83 la 68 de Barcelona. Kostas Sloukas a fost omul meciului cu 17 puncte reusite, 5 pase decisive si o recuperare. Gratie succesului de aseara, Fenerbahce a ajuns la 4 victorii consecutive.