"Nu puteam sa dezamagesc 180 de milioane de oameni!" Drama jucatorului care a aflat ca tatal sau a fost rapit inaintea unui meci de la Mondial

Cu 3 puncte dupa primele doua partide din grupa D, Nigeria se lupta cu Argentina pentru calificarea in optimi. Un moment in care jucatorii nigerieni aveau nevoie de concentrare maxima si pregatire exemplara pentru a putea da totul contra nationalei lui Messi.

Mai erau cateva ore pana la meci cand John Obi Mikel a primit un telefon de acasa. O voce i-a spus ca tatal sau a fost rapit si va fi ucis daca politistii vor fi alertati. Capitanul Nigeriei se afla in autocarul echipei, tocmai plecase de la hotelul catre arena din St. Petersburg care a gazduia partida cu Argentina.

O ruda din Nigeria l-a sunat si i-a dat un numar de telefon al rapitorilor pentru a lua legatura cu ei. Obi Mikel a sunat si a aflat cati bani trebuie sa plateasca pentru a-si elibera tatal. Era chiar ultima veste pe care o putea primi inaintea unei asemenea partide.

„Nu puteam sa spun nimanui din cadrul echipei sau de la Federatie. Nu am vrut ca vestea sa fie o distractie pentru colegii mei. Ma intrebam daca mai am puterea sa joc in acea zi”, povesteste Obi Mikel pentru Guardian.

Pa Michael Obi a fost rapit in sud-estul Nigeriei cand s-a dus la o inmormantare. Rapitorii l-au torturat timp de o saptamana si i-au dat drumul dupa ce jucatorul a achitat 10 milioane de nairas (28.000 de dolari americani) pentru a obtine eliberarea tatalui sau. Durerea lui Obi Mikel e cu atat mai mare cu cat tatal sau mai fusese rapit si in august 2011!

Cu toate astea, John Obi Mikel si-a condus nationala catre confruntarea incredibila cu Argentina, iar nigerienii au fost aproape de un miracol. Era 1-1 cu 4 minute inainte de final, cand Marcos Rojo a reusit voleul salvator pentru echipa lui Messi. Mijlocasul a jucat 90 de minute si nu a lasat pentru nicio clipa sa se vada chinul prin care trece!

„Am jucat in timp ce tatal meu se afla in mainile banditilor. A trebuit sa uit de aceasta trauma. Am aflat prin telefon cu cateva ore inainte de meci. A trebuit sa ma gandesc bine daca sunt pregatit mental ca sa joc. Eram confuz. Nu stiam ce sa fac, dar in final am decis ca nu pot sa dezamagesc 180 de milioane de nigerieni. A trebuit sa reprim toate gandurile din cap si sa-mi reprezint tara. Nici macar pe antrenori nu am putut sa-i anunti, nici pe oficialii federatiei. Doar un cerc strans de prieteni si rudele mele stiau”, marturiseste fostul mijlocas al lui Chelsea in Guardian.

„Mi-au spus ca il vor impusca pe tatal meu daca raportez politiei sau daca spun cuiva. Nu am vrut oricum ca problema mea sa fie o distractie de la meci pentru colegii mei. Era un meci atat de important pentru noi. Chiar imi doream foarte mult sa-i spun antrenorului prin ce trec, dar nu am putut.”

“Din fericire, tatal meu a fost eliberat in siguranta luni dupa-amiaza. Le multumesc autoritatilor pentru eforturile lor. Din nefericire, tatal meu este in spital, primeste ingrijiri de urgenta pentru ca a fost torturat pe durata captivitatii”, a mai spus Obi Mikel.