Nu se limiteaza doar la galele de K1. Aurel Ignat a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Muaythai - VIDEO

Aurel Ignat a concurat in cadrul categoriei de greutate de 86 de kilograme. El l-a invins pe un american, in prima lupta, iar apoi pe un sportiv din Maroc. In semifinale, insa, Ignat a cedat la limita in fata rusului Mihail Sartakov.

Ignat a obtinut, astfel, medalia de bronz, la mondialul de muaythai intre amatori, iar in septembrie va avea un nou test. El va lupta cu un spaniol, la Gala K1 de la Chisinau, pentru centura de campion mondial.