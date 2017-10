Nu se mai satura de titluri. Renumitul boxer moldovean, Veaceslav Gojan, a devenit pentru a a 15-a oara campion national - VIDEO

Finala categoriei de greutate de 56 de kilograme a fost una dintre cele mai spectaculoase la Campionatul de box. Veaceslav Plotnic a impresionat, cu cateva lovituri tari, insa experienta lui Veaceslav Gojan a fost decisiva. Campion european si medaliat cu bronz la Olimpiada, in anul 2008, a demonstrat ca, in continuare, nu are rivali in Moldova. Gojan, in varsta de 34 de ani, s-a impus, la capatul celor 3 runde si a devenit campion pentru a 15-a oara.

Veaceslav GOJAN, BOXER GRIMANCAUTI: “Sa-mi dea Domnul sanatate si vedem si la anul cum va fi, dar ma apasa varsta. Ei toti sunt tineri. I-am dorit lui Veaceslav Plotnic, cand eu o sa ma retrag, sa vina in urma mea, sa faca pasii pe care i-am facut eu in acesti 23 de ani.”

O lupta stransa a fost cea dintre Dorin Bucsa si Mihail Cvasiuc, finala de la 60 de kilograme. Bucsa a repurtat victoria, la puncte.

Dorin BUCSA, BOXER HINCESTI: “Adversarul a fost unul mai putin comod. Intotdeauna batea cu capul. ”

Decizia arbitrilor l-a nemultumit pe Cvasiuc, dar si pe antrenorul sau, Petru Caduc.

Petru CADUC, ANTRENOR GRIMANCAUTI: “Nu e bine. Clar a fost Cvasiuc castigator. Si asa putini boxeri avem in tara. Daca si de acestia ne vom bate joc, mare box nu vom avea.”

Mihail CVASIUC, BOXER GRIMANCAUTI: “Toti au vazut ca eu nu am pierdut lupta. Am fost mai precis. Sunt pusi arbitrii care trebuie sa apase puncte in alta directie. ”

In finala categoriei de 52 de kilograme, Daniil Platanovschii l-a invins pe Gheorghe Gortolomei. A fost o victorie prin knockout tehnic, in runda a doua.

Daniil PLATANOVSCHII, BOXER TIRASPOL: “L-am nimerit in ficat. Finala a fost una reusita, se poate spune. Adversarul a fost unul modest.”

Campioni au devenit, astazi, in categoriile lor de greutate, si Dumitru Galagot, Mihail Muntean, Alexei Zavatin sau Vasile Belous. In total, scoala de box din Grimancauti a obtinut 6 medalii de aur la editia actuala a campionatului. In afara de medalii, Federatia de Box a oferit sportivilor si premii banesti. Campionii au plecat acasa cu cate 5 mii de lei.