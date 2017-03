Nu se mai satura de victorii! Zaria Balti e la a 8-a victorie consecutiva in campionat dupa ce a invins-o pe Speranta Nisporeni - VIDEO

Bugaiov a profitat de o centrare buna a lui Ovseannicov si a inscris din apropiere, in minutul 19. Zaria a urcat provizoriu in fotoliul de lider al Campionatului Moldovei, cu 48 de puncte. Sheriff are cu un punct mai putin, dupa victoria de astazi cu Petrocub, scor 4 la 0. Milsami are 46 de puncte, dar isi va juca meciul etapei maine, cu CF Ungheni.