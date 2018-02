Nu si-a putut stapani furia. Un hocheist al echipei Ottawa a batut un adversar si a fost cu greu oprit de arbitri - VIDEO

Alex Burrows, de la Ottawa, s-a suparat foc pe Taylor Hall, jucatorul echipei New Jersey, dupa cateva ciocniri, in timpul meciului. Burrows l-a doborat pe adversar si l-a lovit de cateva ori cu pumnul, dar si cu genunchiul, in cap.

Liga nord-americana de hochei l-a suspendat pe Burrows pentru 10 meciuri, jucatorul fiind obligat sa plateasca si o amenda de 134 de mii de dolari. Ottawa a castigat partida cu New Jersey, scor 5 la 3.

Intre timp, una dintre cele mai titrate echipe din NHL, Boston Bruins, si-a prelungit seria de victorii. A patra consecutiva a fost cea cu New York Rangers, scor 6 la 1. Bergeron a reusit dubla.

Boston, echipa care a cucerit de 6 ori Cupa Stanley, in trecut, ocupa, la moment, locul 2, in Conferinta de Est.