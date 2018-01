Nu si-a spus inca ultimul cuvant. Legendarul sahist moldovean Viorel Bologan revine pe arena mondiala - VIDEO

Ajuns la 46 de ani, Viorel Bologan a decis sa dea restart carierei sale. Legendarul sahist a declarat va participa in acest an la cele mai importante turnee mondiale. Sportivul si-a propus si cateva obiective.

Viorel BOLOGAN, SAHIST: "Calificarea din Campionatul Europei la Cupa Mondiala. Este un obiectiv foarte greu de obtinut. O marire semnificativa de rating, care sa-mi permita sa ajung in prima suta. Si deja in Campionatul Mondial la sah rapid si blitz un loc, cel putin, in primii 20."

Din 2012, Viorel Bologan este antrenorul lotului national de sah din Qatar. Experienta din strainante il va ajuta sa popularizeze sahul din Moldova, spune sportivul.

Viorel BOLOGAN, SAHIST: "In afara de faptul antrenez lotul national, eu ma mai ocup si de coordonarea programului "Sahul in scoala". Am o experienta, acolo, pe loc, foarte interesanta, pe care o voi folosi aici in Moldova."

Viorel Bologan este unul dintre cei mai buni sahisti moldoveni din istorie. In 2003, acesta a castigat Open-ul din Dortmund, impunandu-se in fata unor adversari legendari precum Vladimir Kramnik si Viswanathan Anand.