Numarul 1 in lume, Simona Halep, a fost dominata de Dominika Cibulkova la Wuhan Open. Romanca a pierdut primul sau meci dupa o pauza de o luna si a fost nevoita sa ceara in doua randuri ajutorul medicilor - VIDEO

Simona Halep, locul 1 in topul WTA, a fost eliminata de Dominika Cibulkova, numarul 31 mondial, in turul doi al turneului de la Wuhan, in China. Primul set a fost unul de cosmar pentru Halep.

Inceputul dezastruos de joc a fost dublat si de faptul ca a acuzat probleme medicale si a cerut de doua ori interventia medicului, avand dureri la spate. Cibulkova a fost agresiva in primul set, iar Simona nu a putut raspunde loviturilor puternice ale adversarei, avand probleme la deplasarea pe teren.

In setul doi, romanca a fost condusa cu 2 la 0, dar a castigat patru game-uri la rand. Halep a avut sansa sa trimita meciul in decisiv, dupa ce a servit la 5 la 4 pentru castigarea setului. Cibulkova n-a cedat, insa, a facut break si dominat finalul. Tenismena slovaca s-a impus cu 7 la 5 si s-a calificat in turul trei.

A fost a doua competitie consecutiva, dupa US Open, in care Simona pierde primul meci. Cibulkova va juca in runda urmatoare cu Daria Kasatkina, locul 13 in topul WTA.