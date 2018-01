O echipa din Romania face ravagii in Liga Campionilor la volei feminin. Alba Blaj a castigat 3 meciuri din 3 si este foarte aproape de play-off

Alba Blaj este revelatia noului sezon al Ligii Campionilor la volei feminin. Echipa romana a jucat, aseara, pe terenul formatiei franceze Mulhouse si a castigat primul set cu 25 la 20.

Cu acelasi scor, gazdele s-au impus in setul secund. Campioana Romaniei din ultimii 3 ani a revenit superb, iar Adina Salaoru si Aleksandra Crncevic au fost cele mai bune jucatoare ale echipei vizitatoare. Alba Blaj a triumfat in urmatoarele 2 seturi, scor 25 la 16 si 25 la 20.

Dupa victoria de aseara, Alba are 9 puncte din tot atatea posibile si conduce grupa A, in care mai are de jucat 3 meciuri. Alba viseaza sa scrie istorie in acest sezon si sa devina prima echipa din Romania care cucereste medalii in Liga Campionilor la volei feminin.