O echipa-surpriza, pe locul doi, in Campionatul Italiei. SPAL a invins-o pe Atalanta - VIDEO

SPAL a revenit in Serie A, in 2017, dupa o absenta de 49 de ani din esalonul superior. In sezonul precedent, a ocupat locul 17 si a supravietuit, noua editie de campionat insa, a inceput-o superb. SPAL a castigat 3 meciuri din 4, ultimul aseara, cu Atalanta, scor 2 la 0. Petagna a marcat golurile.

SPAL are 9 puncte si ocupa locul secund in campionat. Este cu doar 3 puncte in spatele liderei Juventus, echipa a carei lot valoreaza de 13 ori mai mult.