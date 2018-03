O femeie a invins un barbat in MMA, in premiera. Performanta ii apartine unei tinere transgen din Brazilia, care a iesit in cusca impotriva unui barbat si a castigat lupta - VIDEO

Anne Veriato a luptat de la egal la egal cu Railson Paixao. La finalul celor 3 runde, arbitrii i-au acordat victoria la puncte braziliencei. Este pentru prima data cand o femeie transgen bate un barbat, la un turneu MMA oficial.

Veriato in varsta de 21 de ani a fost barbat, dar a decis ca are nevoie de o schimbare in viata si ca vrea sa faca ceva inedit in sport. Astfel, dupa cateva interventii chirurgicale, Veriato a devenit femeie. Pana la debutul in MMA, tanara a reusit sa castige cateva turnee de jiu-jitsu, tot in fata unor barbati.

Ea nu este singura femeie transgen din arte martiale mixte. Americanca Fallon Fox lupta, insa, impotriva altor femei, in cusca.