O fetita de 13 ani din Rusia a scris istorie in patinajul mondial. Antrenorul ei si-a pus mainile in cap - FOTO si VIDEO

La Campionatul Mondial de Juniori la Patinaj artistic, desfăşurat în Bulgaria, rusoaica Alexandra Trusova a câştigat medalia de aur şi s-a încoronat drept una dintre cele mai mari speranţe ale patinajului feminin mondial.

Pentru prima dată în istoria patinajului feminin, o patinatoare a reuşit două sărituri cvadruple, adică cu patru rotaţii. Este vorbă un Cvadruplu Salchow şi un Cvadruplu Toeloop.

Pe lângă aceste două sărituri incredibil de dificile, Trusova a reuşit alte 3 combinaţii de câte două sărituri triple - cele mai grele din codul de punctaj. A obţinut pentru programul liber un scor tehnic de 92.35, un record absolut în patinajul feminin. Este mai mare decât cel realizat la Jocurile Olimpice de compatrioata să Alina Zagitova, medaliată cu aur. Cele două se antrenează împreună la şcoala din Moscova a lui Eteri Tutberidze.

