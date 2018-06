O medalie de argint si trei de bronz pentru elevii moldoveni, care s-au intors de la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori. Competitia a avut loc in Grecia - VIDEO

Din cei sase participanti la Olimpiada Balcanica de Matematica, Victor este singurul care s-a intors acasa cu medalia de argint. Spune ca dorinta care era pana nu demult doar un vis, a devenit realitate.

Victor PURICE, ELEV LICEUL ORIZONT: ”Matematica pentru mine inseamna un mod de a petrece timpul cu folos. Orice problema are solutie. Orice elev are capacitati ca sa inteleaga matematica.”

In palmaresul elevului mai gasim locul II la Olimpiada Republicana, dar si locul I la Olimpiada Municipala. Recunoaste ca pregatirea inainte de competitii ii ocupa tot timpul.

Victor PURICE, ELEV LICEUL ORIZONT: ”Pentru a fi o pregatire cat mai calitativa trebuie sa dedici cat mai mult timp posibil. Trebuie de lucrat asa incat randamentul sa fie maxim, iar apoi de odihnit.”

Spune ca problemele de la olimpiada sunt diferite de cele din manuale, iar un elev fara pregatire speciala nu le-ar face fata.

Victor PURICE, ELEV LICEUL ORIZONT: ”Primul exercitiu a fost o problema de teorie a numerelor. A doua a fost teoria jocurilor. A treia era o problema de algebra. A patra a fost geometria, cea mai grea din concurs.”

Elevii moldoveni s-au intors din Grecia si cu trei medalii de bronz. Una i-a revenit Madalinei, singura fata din echipa. A inteles ca face pact bun cu stiintele exacte in clasa a V-a, cand a fost pentru prima data la Olimpiada Republicana.

Madalina GRIZA, ELEVA LICEUL ORIZONT: ”Eram intr-o sala mare cu 100 persoane care au participat, se simtea o presiune. Ne gandeam ca trebuie sa fim rationali si emotiile cumva au disparut.”

Dupa o asemenea performanta eleva nu are planuri de odihna. Intoarsa acum o zi de la competitia din Grecia, ea se pregateste pentru olimpiada la informatica.

Madalina GRIZA, ELEVA LICEUL ORIZONT: ”Vreau ca anul viitor sa ajung in lotul de fete la Olimpiada Europeana din Kiev si poate in lotul Balcanic la Matematica pentru Seniori.”

Marius spune ca in spatele medaliei de bronz se afla nopti nedormite in care scopul de a gasi raspuns problemelor lua locul somnului.

Marius SCLEARUC, ELEV SPIRU HARET: ”Este un subiect interesant care nu-ti da pace uneori sa stai linistit. Gasesc o problema interesanta si pana nu o rezolv nu ma las in pace. Este un fel de placere, sa stiu ca pot sa fac ceva bine.”

Elevii s-au intors acasa doar cu medalii si diplome din partea organizatorilor. Ministerul Educatiei, insa, le va oferi premii banesti de 5 si 7 mii de lei.

Galina RUSU, CONF. UNIVERSITAR USM: ”Tara gazda suporta cheltuielile de cazare, masa si organizare de concurs. Ministerul Educatiei suporta cheltuielile de drum.”

Elevii sustin ca cea mai importanta ramane a fi experienta si posibilitatea de a calatori intr-o tara straina.

Marius SCLEARUC, ELEV SPIRU HARET: “Ne-au dus in parcul natural Valea Fluturilor. Un parc bine protejat. Nu prea am vazut fluturi pentru ca toti dorm ziua. Am fost pe la mare, ne-am scaldat.”

Victor PURICE, ELEV LICEUL ORIZONT: “Am fost la un castel al cavalerilor antici, am vizitat templul zeitei Atena.”

Acestia au facut cunostinta cu echipele altor tari, au legat prietenii, dar au fost si niste mici ambasadori ai Republicii Moldova. Au luat de acasa o torba cu suvenire si obiecte caracteristice tarii noastre pe care le-au impartit strainilor.

Madalina GRIZA, ELEVA LICEUL ORIZONT: ”Oamenii care primesc sunt foarte flatati. Majoritatea nu stiu unde se afla, dar avand magnetul pe frigider mereu isi vor aminti ca am cunscut persoane din Moldova."

Republica Moldova a participat a 22 oara consecutiv la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori. Aceasta s-a desfasurat in orasul Rhodes din Grecia in perioada 19-24 iunie. Pentru medalii au concurat 104 elevi veniti din 18 tari.