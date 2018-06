O miscare gresita i-a jucat festa. Un luptator american din UFC a incercat sa-l arunce pe adversar, dar s-a lovit la aterizare

Jarred Brooks a incercat sa-l arunce pe adversarul sau, dar, la aterizare, s-a lovit cu capul. Jose Torres a profitat imediat si i-a aplicat cateva lovituri decisive, dupa care arbitrul a oprit lupta si a anuntat knockout tehnic.

Pentru Torres, acesta a fost debutul in UFC. Adversarul sau a suferit a doua infrangere in octagon, el avand si o victorie in palmares.