O moldoveanca face ravagii la turnee internationale de taekwondo: Ana Ciuchitu cucereste medalii si acumuleaza puncte in clasamentul mondial - VIDEO

Ana Ciuchitu a disputat 4 lupte la turneul prestigios German Open G1 de la Hamburg. A obtinut 3 victorii, a suferit o infrangere si a intrat in posesia medaliei de bronz.

Ana CIUCHITU, LUPTĂTOARE "Desigur, obiectivul era medalia de aur, dar, din pacate, am cedat in fata reprezentantei Turciei, in semifinala."

In ultimul timp, evoluand pentru clubul italian din orasul Brescia, la categoria de greutate de 62 de kilograme, Ana Ciuchitu a mai cucerit o medalie de bronz la turneul G1 din Croatia si o medalie de aur la o competitie similara din Serbia.

Ana CIUCHITU, LUPTĂTOARE "Participarea la un turneu international este deja un progres. Ma antrenez si ma stradui sa corectez greselile. Cred ca numai asa pot sa devin mai puternica si sa ajung la un nivel mai inalt."

Ana acumuleaza puncte de raiting mondial, iar sansele ei de a ajunge la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, cresc. Inca nu a decis, va reprezenta Moldova sau Italia, incat Federatia de Taekwondo de la noi nu i-a propus, deocamdata, un contract.

Ana CIUCHITU, LUPTĂTOARE "O sa fac tot posibilul si o sa ma antrenez mult ca sa ajung la Olimpiada. Desigur, as dori sa reprezint tara mea natala, dar timpul va arata."

Ana Ciuchitu urmeaza sa participe la un nou turneu la inceputul lunii martie, in capitala Bulgariei, Sofia.