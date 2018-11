O noua demonstratie de atac monstruos din partea echipei Manchester City. Cetatenii au invins-o pe Southampton si au urcat in fotoliul de lider al campionatului - VIDEO

Aguero a inscris golul sau cu numarul 150 in Premier League. Manchester City a demolat-o pe Southampton, aseara. Hoedt a inscris un autogol, iar David Silva si Sterling au marcat cate o data, pana la pauza.

Sterling a punctat din nou, in repriza secunda, iar Sane a inscris in prelungiri si Manchester City a castigat partida cu 6 la 1.

Astfel, cetatenii au marcat 33 de goluri in 11 etape de campionat. Trupa lui Guardiola conduce in Premier League, cu 29 de puncte. Chelsea este la doua puncte in spate. Aristocratii au batut-o, aseara, pe Crystal Palace, scor 3 la 1. Morata a reusit o dubla.

Pedro a inscris si el, pentru Chelsea, care are 27 de puncte acumulate, la egalitate cu FC Liverpool.