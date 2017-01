O noua editie a Raliului Dakar a ajuns la final. Francezul Stephane Peterhansel a devenit campion pentru a 13-a oara - VIDEO

Echipa lui Eduard Nikolaev a castigat ultima etapa a Raliului Dakar, desfasurata intre localitatile argentiniene Rio Cuarto si Buenos Aires, si a obtinut ravnitul trofeu. Pe locul 2, la general, s-a clasat o alta echipa rusa de la Kamaz, condusa de Dmitri Sotnikov.

Un alt succes al rusilor a venit la clasa ATV, a vehiculelor de teren cu 4 roti. Aici a dominat Serghei Kariakin, de la Yamaha. El a devenit campion in premiera. Totodata, la clasa auto, un nou titlu a fot smuls de legendarul Stephane Peterhansel, din echipa Peugeot.

In varsta de 51 de ani, Peterhansel a castigat Raliul Dakar pentru a 13-a oara. Francezul si-a adaugat in palmares al 7-lea trofeu la clasa auto, el avand si 6 succese la motociclete. La categoria respectiva, in 2017, campion a devenit britanicul Sam Sunderland, membrul echipei KTM. A fost editia cu numarul 38 a Raliului Dakar.