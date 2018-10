O noua incercare pentru Radu Albot. A ajuns in semifinalele turneului de la Ningbo, a invins un jucator coreean si s-a calificat in sferturi - VIDEO

Radu Albot este in cautarea primului trofeu din 2018 si isi incearca norocul la turnee de tip Challenger. Astazi, in optimile competitiei de la Liuzhou, moldoveanul a jucat cu Duck Hee Lee, din Coreea de Sud.

A fost un prim set, in care Albot a dictat jocul, iar diferenta de 108 pozitii, in topul mondial, in favoarea sportivului nostru, si-a spus cuvantul. Albot s-a impus cu 6 la 2.

Albot a inceput formidabil setul secund si a condus cu 4 la 0, iar apoi Lee a avut minute bune de joc si i-a dat emotii moldoveanului. Totusi, Albot a fost mai bun pe final si a castigat cu 7 la 5.

Tenismanul nostru, clasat pe locul 89 in topul mondial, s-a calificat in sferturi, unde adversar ii va fi chinezul Di Wu, numarul 346 in topul ATP.