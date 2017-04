O noua infrangere pentru echipa portarului moldovean Nicolae Calancea. Craiova a ceda in meciul Campionatului Romaniei, cu Astra Giurgiu, scor 1 la 3 - VIDEO

Meciul de aseara a inceput prost pentru CS U Craiova. Deja in minutul 2, oltenii au scapat gol. Alex Ionita l-a invins pe Nicolae Calancea. Gazdele au obtinut, apoi, un penalty, insa executia lui Zlatinski a fost blocata de portarul Astrei. Campioana in exercitiu si-a dublat avantajul gratie golului marcat de Bus, in minutul 35.



Scorul putea fi si mai mare, pana la pauza, insa moldoveanul Calancea a intervenit superb la sutul lui Budescu.

CS U Craiova a obtinut un nou penalty, dupa pauza, iar Gustavo a transformat lovitura. Peste un sfert de ora, insa, Mazarache a deviat in propria poarta o minge reluata de Sapunaru si Astra a castigat meciul, scor 3 la 1. Giurgiuvenii raman pe locul 6, in Campionatul Romaniei, iar echipa lui Calancea – pe pozitia a 5-a. Intre timp, un alt moldovean, Alexandru Gatcan, a jucat meciul cu numarul 250 in tricoul lui FC Rostov. Echipa sa a remizat cu TSKA Moscova, in Premier Liga rusa, scor 0 la 0.