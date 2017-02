Tenismanul moldovean, numarul 89 mondial, a cedat in doua seturi, scor 6 la 4, 7 la 6, in fata lui Jack Sock la un turneu ATP din SUA. Radu Albot a luptat de la egal la egal cu americanul, insa experienta si tehnica si-au spus cuvantul. Singurul turneu la care Radu Albot a reusit sa treaca de primul tur in 2017 a fost cel de la Sofia, unde a cedat ulterior in runda a doua.