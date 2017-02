O noua infrangere pentru Radu Albot. Tenismanul moldovean a cedat in prima etapa a turneului ATP de la Memphis - VIDEO

Darcis, numarul 55 mondial, a castigat cu greu primul set, scor 7 la 5. Albot a raspuns cu un joc splendid in a doua parte si s-a impus cu 6 la 3. In decisiv, duelul a fost echilibrat pana la final, cand Darcis a facut break si a invins, scor 6 la 4. Pentru ca a jucat un meci de la Memphis, Albot, tenisman clasat pe locul 89 in topul mondial, va incasa 6500 de dolari.