O noua infrangere. TSKA Moscova a cedat in deplasarea cu Fenerbahce, scor 77 la 71 - VIDEO

A doua infrangere in ultimele 3 etape pentru TSKA Moscova in Euroliga de baschet. Militarii au cedat in deplasare contra celor de la Fenerbahce, scor 77 la 71. TSKA a condus la pauza mare cu 40 la 36, insa turcii s-au desprins in sfertul 3, in care s-au impus categoric cu 24 la 11. Astfel, TSKA Moscova ocupa locul 2, dupa 21 de etape disputate.

Cea mai spectaculoasa victorie a fost reusita de Olimpia Milano. Italienii au revenit fabulos in meciul contra celor de la Darussafaka, scor 89 la 87, dupa ce erau condusi cu 68 la 43 cu 15 minute inainte de final. Milano a marcat 46 de puncte incepand cu a doua jumatate a sfertului 3, perioada in care turcii au replicat doar cu 19 puncte.

Cel mai categoric succes a fost reusita de Olympiakos. Grecii au facut show in deplasare cu Uniks Kazan si s-au impus cu 90 la 75. Soarta partidei s-a decis inca in primul sfert, atunci cand grecii si-au dobandit un avans linistitor de 20 de puncte.