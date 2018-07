O noua lupta pentru Sheriff Tiraspol, in Liga Campionilor. Viespile vor juca, in aceasta seara, in Macedonia, pe terenul echipei Shkendija - VIDEO

Sheriff a debutat in forta in calificarile Ligii Campionilor, reusind sa treaca de georgienii de la Torpedo cu scorul general al dublei manse de 4 la 2. Echipa, insa, nu are gand sa se opreasca si vrea sa progreseze in partidele cu Shkendija.

Goran SABLIC, ANTRENOR SHERIFF: „Trebuie sa aratam un fotbal bun, atractiv, modern. Ma voi stradui ca echipa sa o faca.”

Ante KULUSIC, FUNDAS SHERIFF: "Stiu aceasta echipa macedoneana. E foarte experimentata, sunt fotbalisti buni. Va fi foarte greu."

Jo SANTOS, ATACANT SHERIFF: "Nu pot sa spun nimic deosebit despre Shkendija, dar trebuie sa fim pregatiti de fiecare adversar. Este foarte important. Scopul nostru e acelasi – calificarea in grupe."

Tot in primul tur de calificari, Shkendija a invins gruparea galeza TNS cu 5 la 0, dar a tras o spaima grozava in retur, cand a pierdut, scor 0 la 4. Totusi, campioana Macedoniei s-a calificat si deja are un plan pentru duelul cu cea mai buna echipa din Moldova.

Armend ALIMI, CAPITAN SHKENDIJA: "Am spus mereu ca orice victorie e buna, indiferent de numarul de goluri marcate. Este important sa nu incasam gol, mai ales in meciul cu Sheriff, care are un atac foarte bun. Totusi, cred ca putem sa ii oprim. "

Sheriff a ajuns ieri in orasul Skopje, unde va disputa meciul cu Shkendija. Partida din aceasta seara va incepe la ora 21 si 15 minute. Returul de la Tiraspol este programat pentru 31 iulie. Daca vor trece de Shkendija, viespile vor intalni echipa austriaca Salzburg, in etapa a treia preliminara a Ligii Campionilor.