O noua medalie pentru Moldova la Campionatul Mondial de armwrestling pentru sportivi cu dizabilitati. Vladimir Butucea a cucerit medalia de argint - VIDEO

Vladimir Butucea a devenit vicecampion mondial in categoria sportivilor de pana la 90 de kg, cu dizabilitati vizuale, mana stanga. Sportivul nostru a cedat in finala in fata unui adversar din Rusia. Anterior, sportivii moldoveni au mai cucerit o medalie de aur, 2 de argint si una de bronz in cadrul Campionatul Mondial de armwrestling pentru sportivi cu dizabilitati.