O noua performanta fantastica a campioanei olimpice la patinaj artistic, Alina Zagitova. Rusoaica a castigat programul scurt al turneului de la Moscova cu un record mondial - VIDEO

Alina Zagitova, sportiva in varsta de 16 ani, continua sa faca ravagii la turnee internationale. Aseara, la Grand Prix-ul de la Moscova, in programul scurt, rusoaica a iesit din nou pe muzica din Fantoma de la Opera si a avut o prestatie impecabila. Juriul i-a acordat 80,78 de puncte si Zagitova a stabilit, astfel, un nou record mondial. Ea a batut cu aproape un punct performanta precedenta, pe care a stabilit-o in septembrie.

Magie pe gheata de la Moscova a produs si japonezul Yuzuru Hanyu. Acesta a castigat programul scurt cu un record mondial – 110,53 de puncte.

Hanyu a batut precedentul record mondial, pe care tot el l-a stabilit acum doua saptamani, la un turneul din Finlanda.