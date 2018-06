O noua performanta uluitoare a lui Cristiano Ronaldo. Portughezul a ajuns la 85 de goluri internationale si a devenit cel mai bun marcator european din istorie

Cristiano Ronaldo a inscris in minutul 4 al partidei cu Maroc. Starul portughez are deja 85 de goluri, in tricoul selectionatei. El este cel mai bun marcator european, la nivel de nationale, insa recordul absolut il detine iranianul Ali Daei.

Acesta a marcat 109 goluri, pentru selectionata sa. Dupa infrangerea de astazi, Marocul a fost eliminat de la Campionatul Mondial.