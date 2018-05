O noua pista, un nou inceput, pentru atletismul moldovenesc. Sportivi din 7 tari au concurat la un turneu international pe stadionul Dinamo proaspat renovat - VIDEO

Peste 270 de sportivi din Moldova, Romania, Georgia, Ucraina, Bulgaria, Grecia si Armenia au testat noua pista de pe stadionul Dinamo la turneul Youth Challenge Moldova, organizat pentru prima data in tara noastra. Competitia destinata juniorilor, cu varsta de pana la 18 ani, a inclus probele de aruncare a sulitei si a greutatii, sarituri in lungime si triplu salt, dar si alergare, pe diferite distante.





Iana CERCAS, SPORTIVA ARUNCAREA GREUTATII: “E o idee foarte buna. Sportivii pot sa vina la competitii, antrenamente mai performante. ”

Ilie MARDARE, SPORTIV PROBA SARITURA IN LUNGIME: “E o schimbare radicala. Cred ca multi sportivi vor atrage atentia asupra acestui stadion, vor veni sa se antreneze aici. ”

Nu toti sportivii, insa, s-au acomodat repede cu noua pista.

Cristina BALAUR, CAMPIOANA PROBA 1500 DE METRI: “Pista imi pare cam dura. La un moment dat o sa te doara genunchii. Dar, pentru curse mici, este foarte buna. ”

Noua pista de pe stadionul Dinamo, dar si inventarul sportiv au costat peste 500 de mii de dolari, bani veniti de la Solidaritate Olimpica, Asociatia Europeana de Atletism si fonduri olimpice internationale. Proiectul a fost initiat de Comitetul National Olimpic, Ministerul de Interne si federatia de profil.

Anatol BALAN, PRESEDINTE FEDERATIA DE ATLETISM DIN MOLDOVA: “Stiti situatia care am avut pana acum. Incepand cu ziua de azi, avem conditii pentru antrenamente. Chiar si stadionul olimpic de la Rio de Janeiro a fost acoperit cu asa o pista. ”

Sportivii moldoveni se pregatesc de Campionatul European, care va avea loc in iulie, in Ungaria, dar spera sa ajunga si la Jocurile Olimpice de tineret, care vor fi gazduite de Argentina, in octombrie.