O noua provocare pentru Stanislav Renita. Acesta vrea sa castige un turneu-piramida, care va avea loc in Franta - VIDEO

Stanislav Renita, campion KOK in categoria de 65 de kilograme, simte nevoia de a-si incerca puterile intr-un alt turneu. Moldoveanul a decis sa concureze la Partouche Kickboxing Tour, competitie care va avea loc in orasul francez Hyeres. Renita se va bate in piramida, unde mai sunt 3 sportivi - din Algeria, Liban si Franta.

Stanislav RENITA, LUPTATOR: "Sunt luptatori experimentati, ambitiosi. Eu ma pregatesc sa fiu in forma. Merg dupa victorie.”

Renita va lupta in semifinala, iar in cazul victoriei si in finala, in aceeasi seara. Moldoveanul este convins ca adversarii sai deja il studiaza.

Stanislav RENITA, LUPTATOR: "Nu cred ca sunt speriati, deoarece fiecare lupta este o experienta. Eu ma dedic la maxim la antrenamente, ca sa obtin victoria la final.”

Stanislav a mai luptat la turnee in alte tari. Ii place cand moldovenii vin sa-l sustina la duelurile sale. Antrenorul lui Renita vede partea pozitiva a evolutiei in strainatate.

Anatol IGNAT, ANTRENOR: "Se va simti mai liber, deoarece acasa este responsabilitatea fata de suporteri. Nu iti da nimeni victoria pur si simplu. Trebuie sa muncesti pentru ea.”

Renita va lupta la turneul din Hyeres pe 12 mai. Daca va castiga piramida, moldoveanul va reveni in Franta, in noiembrie, pentru a concura in Final Four.