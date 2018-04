O noua seara magica, a lui Cristiano Ronaldo si Real Madrid. Galacticii i-au batut mar pe cei de la Juventus, in Liga Campionilor: portughezul a stabilit un nou record

Cristiano Ronaldo a deschis scorul la Torino deja in minutul 3, atunci cand a inscris din pasa lui Isco. Portughezul a devenit primul jucator din istorie care marcheaza in 10 meciuri consecutive ale Ligii Campionilor. Faza serii a venit, insa, dupa pauza.

Carvajal a centrat de pe partea dreapta, iar Ronaldo a inscris cu o executie din foarfeca, in poarta lui Buffon. Fanii echipei Juventus s-a ridicat in picioare si l-au aplaudat pe atacantul lusitan. Mai tarziu, Marcelo a punctat si el, iar Real s-a impus categoric in fata lui Juve, scor 3 la 0. Returul de pe Santiago Bernabeu este programat pentru 11 aprilie.

Tot aseara, intr-un alt meci din sferturile Ligii Campionilor, Sevilla a cedat pe teren propriu in fata echipei Bayern Munchen, scor 1 la 2. Partida retur se va juca, la fel, pe 11 aprilie.

Sursa foto: www.uefa.com