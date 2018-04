O noua victorie de rasunet pentru luptatorul de taekwondo Serghei Uskov. Sportivul nostru, de numai 18 ani, s-a intors acasa cu medalia de aur, de la o competie, desfasurata in Grecia -VIDEO

Serghei Uskov a participat la Cupa Presedintelui Greciei, in categoria de 58 de kg si a castigat toate cele 5 partide. In finala moldoveanul de doar 18 ani a trecut cu scorul de 7 la 6, de australianul Safwan Khalil de 31 de ani. Este a doua medalie de aur pentru Uskov in 2018, la un turneu de categoria G2. Sportivul insa si-a pus alte scopuri pentru acest an.

Serghei USKOV, LUPTATOR TAEKWONDO: “Pentru mine a fost un turneu de pregatire pentru campionatul european. Am 2 medalii de aur la rand, mai intai in Germania si acum in Grecia, dar vreau sa obtin un hatt-trick si sa cuceresc aurul si la Europene. ”

Si la juniori Moldova a obtinut o distinctie. Danila Lupolov a cucerit bronzul.

Danila LUPOLOV, LUPTATOR TAEKWONDO: “Sunt multumit de rezultat pentru ca este o competitie de rang inalt - G2 si din cele 5 lupte, trei am castigat.”

Ambii sportivi sunt din Tiraspol, iar antrenorul Iurie Lisovoi este mandru de elevii sai.

Iurie LISOVOI, ANTRENOR: “ Avem rezultate bune in ultimul timp si asta inseamna ca lucram si ne antrenam in directia care trebuie. Este o conlucrare buna, atat acolo in Transnistria, dar si atunci cand lotul national se aduna la Chisinau. ”

Turneu de categoria G2, Cupa Presedintelui Greciei, s-a desfasurat in perioada 25-29 aprilie, adunand peste 1000 de sportivi din 60 de tari.

Astazi in ultima zi de concurs, pentru Moldova, Vadim Dimitrov si Ana Ciuchitu au adus si ei medaliile de bronz. Peste 2 saptamani lotul national urmeaza sa plece la campionatul european, care se va desfasura in orasul rus, Kazani.