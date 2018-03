O noua victorie pentru Radu Ginsari in Israel. Hapoel Haifa, echipa atacantului moldovean, s-a impus contra lui Maccabi Haifa - VIDEO

Radu Ginsari a driblat portarul gazdelor si a trimis spre poarta goala, iar un fundas advers a marcat in propria poarta, in incercarea de a respinge. A fost golul de 1 la 0 in meciul dintre Maccabi si Hapoel Haifa.

Reusita serii i-a apartinut lui Gabi Tamas. Romanul a marcat din lovitura libera, de la 35 de metri, dupa o gafa a portarului.

Hapoel Haifa a mai inscris o data in repriza secunda, stabilind scorul final de 3 la 0. Echipa lui Ginsari ocupa locul 4 in clasament, iar dupa victoria de aseara s-a apropiat la 5 puncte de lider.