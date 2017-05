O partida de fotbal s-a incheiat cu un meci de box. 4 fotbalisti - eliminati, dupa ce s-au luat la pumni pe teren in cadrul ultimului act din Cupa Rusiei - VIDEO

Cate doi fotbalisti de la Lokomotiv Moscova si Ural au fost eliminati in ultimele minute din finala Cupei Rusiei, dupa ce s-au luat la pumni. Cei 4 risca sa fie descalificati pentru cateva meciuri. Finala de ieri a inceput cu ocazii la ambele porti, insa echipele nu au reusit sa deschida scorul in prima repriza. In partea secunda, Lokomotiv a aratat mai bine in teren, iar in minutul 76 Denisov a inscris cu un sut din afara careului.

Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Miranciuk in prelungirile partidei. Astfel, Lokomotiv Moscova a cucerit pentru a saptea oara Cupa Rusiei.

Gratie victoriei din Cupa Rusiei, Lokomotiv Moscova va evolua in sezonul urmator al Ligii Europa.