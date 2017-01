O prima victorie pentru Milsami Orhei: Vulturii au invins o echipa din Kazahstan cu scorul de 2 la 1, in cantonamentul din Turcia - VIDEO

In cel de-al doilea amical din Antalya, lidera Diviziei Nationale, Milsami, a dat piept cu echipa Atyrau, care ocupa la moment locul 7 in Campionatul Kazahstanului. Deja in minutul 8, orheienii au incasat gol, dar, in cateva momente, au reusit sa egaleze, din penalty. A inscris Petru Racu. Milsami a ramas echipa mai periculoasa si a ratat cateva ocazii de poarta, iar in repriza secunda a marcat golul victoriei. Sidorenco a patruns superb in careu, i-a pasat lui Bolohan, care a luftat, iar mingea a ajuns la nigerianul Yero Bello si acesta a facut 2 la 1.

In cantonamentul din Turcia, Milsami va juca urmatorul amical cu formatia poloneza Zaglebie Lubin, duminica.

Vadim BOLOHAN, FUNDAS MILSAMI ORHEI "După minutul 15, am început să îmbunătăţim relaţiile de joc, să arătăm jocul nostru. Golul încasat a avut efect, am marcat şi noi, iar la final am controlat jocul."

Intre timp, echipa Dacia a mers in Spania, in localitatea Los Alcazares, din sud-estul tarii, unde si-a programat un cantonament de 3 saptamani.

Lupii galbeni vor sustine cel putin 4 amicale in cantonament, cu echipe din Polonia, Austria si Cehia.