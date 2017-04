O rivalitate istorica. Spectacolul este garantat in derby-ul dintre Zimbru Chisinau si Sheriff Tiraspol, duminica pe Arena Zimbru: Galben - verzii au nevoie de tine - VIDEO

Sheriff este considerata favorita in meciul de duminica. Gruparea tiraspoleana este pe prima pozitie in Divizia Nationala, avand 53 de puncte acumulate pana acum.

De cealalta parte, Zimbru are 40 de puncte si este pe locul 5 in Campionatul Moldovei. In ultimele 5 partide directe, Sheriff s-a impus de fiecare data.

Vino sa sustii echipa locala in duelul cu un adversar principial. Partida este programata duminica pe 9 aprilie cu incepere de la ora 17:00.

Zimbru are nevoie de tine!

*Acest articol este un produs comercial.