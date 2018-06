O romanca a incins Cupa Mondiala 2018. Cine e frumoasa care a atras toate privirile in Rusia - FOTO

Belgianul Witsel se iubeste cu o femeie nascuta in Romania, la Brasov. Raffaela Szabo a plecat impreuna cu parintii din Romania cand avea 2 ani.

Ea il insoteste peste tot pe mijlocasul de la Tianjin Quanjian, titular in echipa belgienilor la Mondialul din Rusia

Raffaela a atras toate privirile la partida Beliei cu Tunisia, castigata de echipa lui Witsel cu 5-2.

"Ne-am bucura sa venim cindva si in Romania, dar in vizita. Witsel are un potential urias, cred ca mai are foarte multe de aratat in fotbal.Ne place sa calatorim. Fiecare loc este diferit si are minunatiile sale locale. Cea mai mare distractie a fost in Guadalupe pentru muzica, dans, fericirea si primirea localnicilor, chiar daca sunt saraci. Ma interesez doar de meciurile lui Axel. Merg mereu la jocurile sale de acasa si, uneori, si in deplasare, atunci cind tatal lui ma insoteste", spunea ea in urma cu cativa ani.